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Жизнь

Барнаульские дорожники закончат затянутую новосибирцами стройку моста

Барнаульское ДСУ-4 завершит работы на мосту через Чумыш в Заринске. Ранее фирма из Новосибирска не смогла сдать объект в срок, пишет «Алтайская правда».

Мост через Чумыш в Заринском районе.
Мост через Чумыш в Заринском районе.
mintrans.alregn.ru

ДСУ-4 уже закончило монтаж балок пролетных строений. Сейчас дорожники заняты армированием продольных швов, после чего их забетонируют, уложат асфальт, установят ограждения и смонтируют освещение.

Мост должны были сдать в эксплуатацию в 2021 году, но подрядчик из Новосибирска «замедлил работы».

Новый аукцион на реконструкцию выиграли барнаульские дорожники. Они обещают сдать мост осенью 2022 года.

Стоимость объекта превышает 200 млн рублей.

Ранее altapress.ru рассказывал, как банкротили крупнейшего мостостроителя России и почему это ударило по Барнаулу.

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