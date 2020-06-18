Громкое дело о взятках в структуре барнаульской мэрии закончилось штрафами

Бывший директор барнаульского МУП «Горзеленхоз» Сергей Гончаров и главный инженер Евгений Резанцев получили крупные штрафы за хищение денег в сфере благоустройства. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Экс-руководитель и инженер в зависимости от роли каждого признаны виновными по нескольким статьям: получение взятки, посредничество во взяточничестве, присвоение и растрата, а также превышение должностных полномочий.

Суд установил, что Сергей Гончаров при посредничестве Евгения Резанцева получал от предпринимателей деньги за возможность без проведения конкурсов получать заказы на выполнение работ по благоустройству.

Общий размер взяток за 2017−2018 годы превысил 1 млн рублей.

Как ранее сообщал altapress.ru, преступные деньги Гончаров получил за подписание договора на выполнение работ по ликвидации последствий урагана, случившегося в конце июня 2018 года.

Сергей Гончаров. politsib.ru

Суд пришел к выводу, что экс-руководитель похитил деньги юридического лица в размере более полумиллиона рублей под видом осуществления сделок по аренде помещений для хозяйственных нужд.

По совокупности преступлений суд назначил Гончарову штраф в 3 млн рублей. Дорогостоящее имущество осужденного взыщут в счет исполнения приговора.

Резанцеву за коррупционные преступления предстоит выплатить штраф в размере 2 млн рублей. Деньги, полученные в качестве взятки, конфисковали в доход государства.

Отметим, что после коррупционного скандала МУП реорганизовали в МБУ «Благоустройство и озеленение».