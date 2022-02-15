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Жизнь

Барнаульские музейщики просят проголосовать за погибший в урагане Тургеневский дуб

Алтайский художественный музей попросил барнаульцев поддержать коллег из музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Орловской области. Они просят проголосовать за Тургеневский дуб как за главное дерево Европы.

Ураган погубил Тургеневский дуб.
Ураган погубил Тургеневский дуб.
spasskoye-lutovinovo.ru

Дуб 198 лет назад посадил известный русский писатель Иван Тургенев.

Тургеневский дуб был внесен в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году был признан главным деревом страны. В феврале 2022-го дуб ждало участие в конкурсе «Европейское дерево года».

Однако, зимой прошлого года ураганный ветер вырвал с корнем легендарное дерево. Но это не помешало ему принять участие в европейском конкурсе.

«Дуб „русского европейца“ И.С. Тургенева, ставший символом Родины для многих поколений россиян, может стать главным деревом Европы. Давайте поможем коллегам, проголосовав за дуб и поделившись этой информацией с друзьями», — попросил Алтайский художественный музей.

Конкурс продлится до 28 февраля. Отдать своей голос за дерево можно тут.

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