Барнаульские музейщики просят проголосовать за погибший в урагане Тургеневский дуб

Дуб 198 лет назад посадил известный русский писатель Иван Тургенев.
Тургеневский дуб был внесен в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году был признан главным деревом страны. В феврале 2022-го дуб ждало участие в конкурсе «Европейское дерево года».
Однако, зимой прошлого года ураганный ветер вырвал с корнем легендарное дерево. Но это не помешало ему принять участие в европейском конкурсе.
«Дуб „русского европейца“ И.С. Тургенева, ставший символом Родины для многих поколений россиян, может стать главным деревом Европы. Давайте поможем коллегам, проголосовав за дуб и поделившись этой информацией с друзьями», — попросил Алтайский художественный музей.
Конкурс продлится до 28 февраля. Отдать своей голос за дерево можно тут.