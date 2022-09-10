11 сентября
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Жизнь

Барнаульские общественники планируют посетить почти 300 избирательных участков

Члены Общественной палаты города Барнаула планируют побывать на каждом из 259 избирательных участков во время трехдневных выборов. Так они хотят проконтролировать прозрачность и честность борьбы политических сил. Об этом сообщила пресс-служба города Барнаула.

Члены Общественной палаты
Члены Общественной палаты
Пресс-служба города Барнаул

Общественники уже посетили полусотни участков, расположенных во всех пяти районах Барнаула за два дня. Всего их 259.

Административный центр региона смог качественного подготовиться к трехдневному голосованию, отметил заместитель председателя Общественной палаты краевой столицы Петр Фризен. Нарушений его команда не увидела.

Заместитель атамана Алтайского войскового казачьего округа Александр Четвериков отметил, что пока наплыв избирателей небольшой. Поток людей ожидают в воскресенье.

«Формат трехдневного голосования — отличная возможность для каждого выбрать удобное время и прийти на свой избирательный участок. Голосование проходит в штатном режиме. Радует, что все политические силы ведут себя максимально корректно», — прокомментировал Александр Четвериков.

К членам Общественной палаты присоединились участницы Совета женщин при главе Барнаула. Председатель Совета женщин города Валентина Косинова рассказала, что голосование идет в рамках действующего законодательства.

«Голосование проходит спокойно и достойно. Вчера всплеск явки был во второй половине дня — барнаульцы приходили на участки после работы. Сегодня жители идут на участки семьями», — поделилась мнением Валентина Косинова.

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