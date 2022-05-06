Барнаульские студенты ко Дню Победы запустят поздравительные «голубеграммы»

Как сообщает пресс-служба вуза, ученые и студенты АлтГУ проявили интерес к изучению единственных птиц, которые были на службе Советской армии.
«В честь 77-летия Победы было решено реконструировать доставку весточки голубиной почтой потомкам героев Великой Отечественной войны. Ученые АлтГУ сотрудничают с алтайским клубом спортивного голубеводства федерации голубиного спорта России, поэтому и удалось организовать такую красивую акцию," - пояснили в университете.
Белых голубей с георгиевскими лентами и «поздравительной голубеграммой», помещенную в специальную капсулу на лапке птицы, запустят в 12:30.
Ранее в барнаульском зоопарке у опытной тигрицы появилось трое котят.