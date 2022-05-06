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Жизнь

Барнаульские студенты ко Дню Победы запустят поздравительные «голубеграммы»

6 мая в АлтГУ (пр. Ленина, 61) в Университетском дворике проведут необычную акцию ко Дню Победы — в небо запустят почтовых голубей.

Голубь
Голубь
СС0

Как сообщает пресс-служба вуза, ученые и студенты АлтГУ проявили интерес к изучению единственных птиц, которые были на службе Советской армии.

«В честь 77-летия Победы было решено реконструировать доставку весточки голубиной почтой потомкам героев Великой Отечественной войны. Ученые АлтГУ сотрудничают с алтайским клубом спортивного голубеводства федерации голубиного спорта России, поэтому и удалось организовать такую красивую акцию," - пояснили в университете.

Белых голубей с георгиевскими лентами и «поздравительной голубеграммой», помещенную в специальную капсулу на лапке птицы, запустят в 12:30.

Ранее в барнаульском зоопарке у опытной тигрицы появилось трое котят.

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