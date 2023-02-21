Барнаульских пенсионеров выселяют из полученной в советские годы квартиры

В Барнауле пенсионеров выселяют из дома, в котором они прожили 40 лет.

Владимиру Исаеву дали жилье от предприятия как почетному работнику в 1983 году, сообщает Толк.

Мужчина работал сварщиком в ремонтно-строительном управлении при горисполкоме. После увольнения его уверяли, что он может оставить квартиру за собой.

В итоге городской комитет ЖКХ направил иск о выселении Исаевых. Другого жилья у пенсионеров нет.

На момент увольнения Владимира в квартире был прописан его отец — инвалид, участник ВОВ. Из-за проживания в квартире ветерана семье вообще должны были дать другое жилье.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

Также остаются вопросы, почему Исаевых выселили не сразу после ухода Владимира с работы, а через 35 лет.

В квартире на Гущина, 160, помимо Владимира и Татьяны Исаевых, проживает их сын, маленькая внучка, зять и дочь, которая находится в положении.

Пенсии едва хватает на оплату коммунальных услуг, про съемное жилье Исаевы боятся и думать. По их словам, они подавали документы на признание малоимущими, но им отказали.

«Мы не подходим под эту категорию, раз у нас 13 100 рублей выходит на человека, это значит, что мы не малоимущие. Я говорю: а, значит, чтобы купить квартиру, нам хватает этой пенсии?» — говорит Татьяна.

Суды всех инстанций проиграли. Решение Ленинского районного суда о выселении вступило в законную силу еще в мае прошлого года.

Семья все-таки надеется, что власти не допустят, чтобы пенсионеры, их семья и несовершеннолетняя внучка остались на улице.

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