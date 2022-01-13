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Жизнь

Барнаульских школьников предупредят о вреде вейпинга после гибели мальчика в Бийске

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил провести профилактическую работу в школах в связи с трагическим происшествием в Бийске, сообщает мэрия города.

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Напомним, 11 января в Бийске умер 12-летний мальчик, покуривший с двумя девушками электронную сигарету. Всех троих обнаружили в бессознательном состоянии, сестру мальчика и ее подругу госпитализировали.

«В школах пройдут классные часы с учащимися 5−11 классов на тему предупреждения и последствий употребления вейпов. Также в ближайшее время будет организовано совещание с заместителями директоров по воспитательной работе, в родительские чаты будет направлена информация о возможном причинении вреда здоровью от употребления вейпов», — рассказали в комитете по образованию.

Кроме того, 13 января в Instagram пройдет родительское онлайн-собрание с участием представителей МВД и специалистов Алтайского краевого наркологического диспансера.

В Бийске 18 января пройдет заседание Комиссии по делам несовершеннолетних, в котором примет участие уполномоченный по правам детей Ольга Казанцева.

В Госдуме после гибели мальчика предложили вообще запретить продажу вейпов. На данный момент разрабатывают законопроект, огранивающий продажи курительных устройств.

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