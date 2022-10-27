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Жизнь

Барнаульским зрителям покажут оперу, которая принесла славу Анне Нетребко

В кинотеатре «Галактика» покажут оперу «Травиата» 2005 года с Анной Нетребко в главной партии. Культовый спектакль, вошедший в историю Зальцбургского фестиваля, принес славу оперной диве.

Опера. Анна Нетребко
Опера. Анна Нетребко
www.kino-mir.ru/

Опера «Травиата» — это история о жертвенной любви парижской куртизанки, о предубеждениях общества, об уязвимости человека перед предательством, болезнью и смертью.

«Зальцбургская постановка вердиевской „Травиаты“, осуществленная в 2005 году, стала, вероятно, самым грандиозным оперным успехом последних десятилетий, вошла в историю и остаётся современной, благодаря своему обобщенному, ясному, экспрессивному характеру, гениальной музыке Верди, актерскому таланту и потрясающему вокальному мастерству исполнителей», — говорится в анонсе.

«Травиата» шла с аншлагами больше 15 лет. Затем ее поставили в Metropolitan Opera.

Увидеть оперу можно будет 15 ноября в 19:00. Цена билета — 600−700 рублей.

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