Барнаульским зрителям покажут оперу, которая принесла славу Анне Нетребко

Опера «Травиата» — это история о жертвенной любви парижской куртизанки, о предубеждениях общества, об уязвимости человека перед предательством, болезнью и смертью.
«Зальцбургская постановка вердиевской „Травиаты“, осуществленная в 2005 году, стала, вероятно, самым грандиозным оперным успехом последних десятилетий, вошла в историю и остаётся современной, благодаря своему обобщенному, ясному, экспрессивному характеру, гениальной музыке Верди, актерскому таланту и потрясающему вокальному мастерству исполнителей», — говорится в анонсе.
«Травиата» шла с аншлагами больше 15 лет. Затем ее поставили в Metropolitan Opera.
Увидеть оперу можно будет 15 ноября в 19:00. Цена билета — 600−700 рублей.