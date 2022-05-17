Барнаульский дендрарий открылся для прогулок

В будни в дендрарий можно прийти с 10:00 до 19:00 (оплачивать вход нужно в кассе в бухгалтерии института до 17:00), в выходные также с 10:00 до 19:00 (касса работает на входе до 19:00).

Входной билет для взрослых и студентов — 150 рублей, для школьников и детей — от 30 рублей.

Услуги экскурсовода — 250 рублей.

Как доехать?

Дендрарий находится на Змеиногорском тракте, 49.

Проезд: автобусами № 2, 55, 104, 108, 109, 118, маршрутными такси № 29, 33, трамваем № 7 до остановки «Институт садоводства» («Санаторий Барнаульский»).