РПЦ намерена разрешить барнаульскому планетарию остаться в здании храма

Планетарий Барнаула останется в стенах Кресто-Воздвиженского храма, пока «звездному дому» не построят новое здание. Об этом заявили представители РПЦ на встрече с общественниками и краеведами 24 декабря, сообщают активисты «Гражданского патруля», которые участвовали в обсуждении.

Во время беседы с общественниками стало известно, что РПЦ позволит планетарию оставаться в здании храма до тех пор, пока не построят новое помещение. Хотя согласно постановлению здание планетария должны были передать церкви в марте 2019 года.

Кроме того, протоиерей Георгий Крейдун сообщил, что церковь не возражает против установки информационного стенда о бывшем планетарии после его переезда.

Ранее директор планетария Павел Ягодкин говорил, что идеальным местом для «звездного дома» может быть Нагорный парк. Однако отец Георгий отметил, что в парке строить планетарий здесь не стоит, «если это приведет к повреждению могил».

Altapress.ru писал, что барнаульцы начали собирать подписи с требованием оставить здание планетарию или найти достойную замену в кротчайшие сроки.

Напомним, Сергей Шнуров опубликовал на странице Instagram стих про передачу здания барнаульского планетария в пользование РПЦ. Он отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.

Справка

До революции здание планетария являлось Кресто-Воздвиженской церковью, расположенной на одноименном городском кладбище. В советское время могилы были разрушены, а со здания сбили купол и крест. Вместо кладбища организовали сад культуры и отдыха имени Ударников, а позднее — парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. Бывшее здание храма в послевоенные годы частично перестроили и отдали под планетарий.