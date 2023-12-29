Барнаульский планетарий подготовил новогоднюю премьеру

Отмечается, что в программе показана невероятная дружба двух полюсов — Южного и Северного.
Также на новогодних праздниках пройдут следующие показы:
- «Приключение Хрумки в зимнем лесу» (0+):
- «Путеводные звезды» (6+);
- «Новогодние космические приключения» (6+);
- «Невероятные приключения Дракоши» (6+);
- «Удивительное приключение по солнечной системе»;
- «Сокровища Вселенной»;
- «Созвездия»;
- «Разноцветная Вселенная».
Старт билетов — первого января с 9:00 на онлайн площадке. Со второго января 9:00 билеты начнут продавать на кассах.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на площади Сахарова начали устанавливать новогодний городок.
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