Барнаульский скульптор рассказал о своем новом памятнике, который посвящен заводам Великой Отечественной

В Барнауле откроют новый памятник, посвященный эвакуированным в годы войны заводам и их работникам. Скульптор Михаил Кульгачев (автор барнаульских памятников Шукшину, Пушкину и Цою) рассказал altapress.ru, как создавался этот проект.

В память о сильных духом

Идея о возведении нового памятника, посвященного переселенным в Барнаул заводам и их работникам, возникла у Союза промышленников Алтая в феврале 2020 года.

Установят его на жилплощадке за бюстом Киры Баева. Открытие планировалось 9 мая еще в прошлом году, однако коронавирус отсрочил дату почти на год.

С идеей о новом монументе Союз промышленников обратился в институт архитектуры и дизайна политеха, где преподает Кульгачев. Студенты живо отреагировали на конкурс и выставили достойные проекты. Их можно было бы реализовать, если бы не одно «но».

«Студенты замахнулись на колоссальные идеи и объемы в своих эскизах. Монументальное искусство имеет свою специфику, и их задумки невозможно было бы осуществить в указанные сроки. Мне пришлось выставить свой проект, который был одобрен», — пояснил скульптор.

Вертикаль в небо

Кульгачев придумал два варианта памятника.

Один из них изображал карту Алтайского края, на которой были бы отмечены населенные пункты, куда эвакуировали заводы с европейской части страны. На другой стороне — рельефы трудового подвига заводчан. От этого монумента скульптор отказался — получился слишком «увесистым».

В мастерской скульптора Михаила Кульгачева. Дмитрий Лямзин.

Реализовать он решил вторую идею с классическим сочетанием камня и бронзы. Две треугольных стелы, не соприкасаясь, будут стоять рядом друг с другом, образуя щемящую вертикальную линию. Другая их сторона будет «рваной». Линия символизирует четко поставленную задачу того времени, а сколы олицетворяют трудности в достижении этой цели.

«Я решил использовать медальный прием. С одной стороны на постаменте надпись „Все для фронта, все для Победы“. На левой стеле со стороны аверса, главной стороны, изображены литейщики, заливающие расплавленный металл в форму. На правой — георгиевская лента, которая объединяет две стелы и, обхватив их, уходит на сторону реверса. На ней изображены женщина с ребенком, стоящие у станка, уходящий на фронт поезд и орден Трудового Красного Знамени с названиями заводов», — рассказал мастер.

Высота памятника — шесть метров. Фигуры барельефа — больше двух метров.

К работе автор приступил еще весной. Место под мастерскую ему выделил камнеобрабатывающий завод «Аквинк», который взял на себя всю техническую часть сооружения.

В мастерской скульптора Михаила Кульгачева. Дмитрий Лямзин.

Камни привезли из Саяногорска, а рельефы отливали на Рубцовском литейном комбинате.

По мнению скульптора, подобные памятники вносят «нравственную струю в повседневную жизнь города».

«Они говорят человеку, что хорошо, а что плохо. Проходя мимо монумента, ты обязательно обратишь на него внимание. А если еще и задумаешься, чему он посвящен, то станешь прямым соучастником творческого процесса. Памятник облагораживает место», — пояснил он.

В мастерской скульптора Михаила Кульгачева. Дмитрий Лямзин.

Установка памятника — дело ответственное, считает Кульгачев. Монумент должен вписываться в окружающую среду — только так он будет оказывать эмоциональное воздействие на человека.