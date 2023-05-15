15 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульский театр бесплатно покажет эскизные постановки по современной литературе

Алтайский театр кукол проведет творческую лабораторию детской литературы "Сказка+" и приглашает на бесплатные показы 26 и 27 мая.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол "Сказка".
В Барнауле торжественно открыли театр кукол "Сказка".
Дмитрий Лямзин.

В течение недели артисты создадут четыре эскиза по литературе, которую выбрали в соцсетях зрители театра.

В финал вышли "Мой домашний айсберг" Анны Анисимовой, "Кит плывет на север" Анастасии Строкиной, "Летучий дедушка" Виктора Ольшанского, "Папа ищет работу" Вали Филиппенко.

Над эскизами трудятся уже сейчас - пишут инсценировки, продумывают материальную часть. К приезду кураторов лаборатории 22 мая все должно быть готово.

Зрители же смогут увидеть готовую работу бесплатно 26 и 27 мая. Записаться на показ эскизов можно по ссылке. Количество мест ограничено.

Ранее altapress.ru рассказывал, как выглядит спектакль о падшем шулере, которого ждет наказание, в театре драмы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость