Барнаульский театр бесплатно покажет эскизные постановки по современной литературе

Алтайский театр кукол проведет творческую лабораторию детской литературы "Сказка+" и приглашает на бесплатные показы 26 и 27 мая.

В течение недели артисты создадут четыре эскиза по литературе, которую выбрали в соцсетях зрители театра.

В финал вышли "Мой домашний айсберг" Анны Анисимовой, "Кит плывет на север" Анастасии Строкиной, "Летучий дедушка" Виктора Ольшанского, "Папа ищет работу" Вали Филиппенко.

Над эскизами трудятся уже сейчас - пишут инсценировки, продумывают материальную часть. К приезду кураторов лаборатории 22 мая все должно быть готово.

Зрители же смогут увидеть готовую работу бесплатно 26 и 27 мая. Записаться на показ эскизов можно по ссылке. Количество мест ограничено.

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