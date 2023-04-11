Барнаульский водоканал приступил к благоустройству территорий после ремонтных работ

Каждую весну мы проводим подобные работы — зимой из-за нашего климата восстанавливать благоустройство сразу невозможно. Погода ещё не позволяет укладывать асфальт и засеивать газоны — для этого необходимо установление температуры воздуха, превышающей 10 градусов тепла, но уже сейчас мы проводим отсыпку щебнем, где это необходимо, — пояснил директор по производству Дмитрий Власов.