Барнаульское промпредприятие создало инновационный светильник для РЖД

Компания создала новые светильники в ответ на запрос РЖД на поиск инновационных решений в области безопасного уличного освещения железнодорожных путей.
Главная особенность новинки — инновационная оптическая система, которая позволила изготовить светильники в едином корпусе. Поэтому они монолитные и более крепкие, чем прочие светильники. К тому же, легче и дешевле западных аналогов.
Также в сообщении отметили, что светильники изготовлены полностью из отечественных комплектующих.
Новое изделие уже внесено в единый реестр российской радиотехнической продукции Минпромторга, идет процесс оформления интеллектуальной собственности.