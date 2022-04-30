Барнаульское промпредприятие создало инновационный светильник для РЖД

Барнаульская компания «ЭСТ» («Энергосберегающие технологии») презентовала прототип светильника для ригельного освещения на втором инновационном форуме Западно-Сибирской железной дороги, п ишет пресс-служба регионального Минпромэнерго.

Компания создала новые светильники в ответ на запрос РЖД на поиск инновационных решений в области безопасного уличного освещения железнодорожных путей.

Главная особенность новинки — инновационная оптическая система, которая позволила изготовить светильники в едином корпусе. Поэтому они монолитные и более крепкие, чем прочие светильники. К тому же, легче и дешевле западных аналогов.

Также в сообщении отметили, что светильники изготовлены полностью из отечественных комплектующих.

Новое изделие уже внесено в единый реестр российской радиотехнической продукции Минпромторга, идет процесс оформления интеллектуальной собственности.