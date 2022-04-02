2 апреля
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Жизнь

Российские ученые создали «заживляющую» царапины пленку для смартфонов

Самовосстанавливающуюся защитную пленку из термопластичного полимера для смартфонов придумали специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Разбитый телефон.
Разбитый телефон.
CC0

Такая пленка «заживляет» 95% царапин при нагревании феном, пишет ТАСС.

Механизм действия такой: нужно приклеить пленку на экран и подуть воздухом температуры 50−60 градусов (подойдет обычный фен).

Визуально поверхность восстанавливается, исчезают повреждения глубиной до 1,5 мм.

Это происходит счет образования новых молекулярных связей в материале.

«Можно ожидать, что, к примеру, защитные пленки для смартфонов по цене будут примерно сопоставимы с зарубежными аналогами. Подобные защитные покрытия также могут использоваться в автомобилестроении, при производстве фото- и компьютерной техники, телевизоров и других устройств», — отметили разработчики.

А ранее японские ученые создали телевизор, который нужно лизать.

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