Российские ученые создали «заживляющую» царапины пленку для смартфонов

Такая пленка «заживляет» 95% царапин при нагревании феном, пишет ТАСС.

Механизм действия такой: нужно приклеить пленку на экран и подуть воздухом температуры 50−60 градусов (подойдет обычный фен).

Визуально поверхность восстанавливается, исчезают повреждения глубиной до 1,5 мм.

Это происходит счет образования новых молекулярных связей в материале.

«Можно ожидать, что, к примеру, защитные пленки для смартфонов по цене будут примерно сопоставимы с зарубежными аналогами. Подобные защитные покрытия также могут использоваться в автомобилестроении, при производстве фото- и компьютерной техники, телевизоров и других устройств», — отметили разработчики.