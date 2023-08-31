Барнаульского гендиректора "Динамо" подозревают в попытке дать взятку сотруднику водоканала

Во время проверки сотрудники водоканала узнали, что ледовая арена в черную вылила воды на 12 млн рублей, сообщает Mash Siberia .

Руководитель ЛДС договорился с начальником водоканала на сумму с 12 млн до одного млн взяткой в 800 тыс. рублей.

Источник сообщал, что он отдал посыльному полсуммы и отправил на встречу, но по пути его задержали.

Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю не подтвердили и не опровергли эту информацию, сообщает "Толк". Аналогичная ситуация с пресс-службой регионального Следкома.

В беседе с корреспондентом "Толка" Алексей Чемоданов опроверг информацию и назвал сообщение абсолютной ложью.

Ранее сообщалось на сколько вырос средний размер взятки в Алтайском крае за несколько лет.