31 августа
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Жизнь

Барнаульского гендиректора "Динамо" подозревают в попытке дать взятку сотруднику водоканала

Во время проверки сотрудники водоканала узнали, что ледовая арена в черную вылила воды на 12 млн рублей, сообщает Mash Siberia.

Передача взятки в евро.
Передача взятки в евро.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Руководитель ЛДС договорился с начальником водоканала на сумму с 12 млн до одного млн взяткой в 800 тыс. рублей.

Источник сообщал, что он отдал посыльному полсуммы и отправил на встречу, но по пути его задержали.

Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю не подтвердили и не опровергли эту информацию, сообщает "Толк". Аналогичная ситуация с пресс-службой регионального Следкома.

В беседе с корреспондентом "Толка" Алексей Чемоданов опроверг информацию и назвал сообщение абсолютной ложью.

Ранее сообщалось на сколько вырос средний размер взятки в Алтайском крае за несколько лет.

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