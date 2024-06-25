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Жизнь

Барнаульского перевозчика лишили маршрута №18

Арбитражный суд Алтайского края 24 июня 2024 года принял решение, в результате которого барнаульская компания «Командирское» лишилась автобусов на маршруте № 18.

Причины такого решения пока не разглашаются, но, возможно, это связано с тем, что автобусы ходили нерегулярно и их было мало.

Истцом выступил комитет мэрии Барнаула, который отвечает за транспорт. Ответчиками стали предприниматели и компании-перевозчики: Антон Еньшин, Юрий Матусович и «Командирское».

Это судебное решение стало завершающим в серии исков. Юрий Матусович первым потерял маршрут № 51, но быстро его вернул. А «Командирское», наоборот, боролось до конца.

Ранее сообщалось, что новые троллейбусы закупят в Алтайском крае.

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