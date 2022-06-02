Барнаульца ждет суд за «китайское» ДТП на скорости 5 км/ч

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом за нарушение ПДД, приведшее к аварии с участием двух китайских автомобилей, сообщает региональная прокуратура.

ДТП произошло 7 июля 2021 года в Барнауле на пересечении улиц Гоголя и Циолковского.

«Обвиняемый, управляя автомобилем Great Wall, двигался по проезжей части пер. Циолковского в направлении от ул. Пушкина в сторону ул.Гоголя. Не уступил дорогу автомобилю Haval, движущемуся по главной дороге по ул. Гоголя, выехал со скоростью 5 км/ч на перекресток и допустил столкновение», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пассажир автомобиля Haval получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Виновнику грозит до 2 лет лишения за «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького Land Cruiser одним ударом «отправил в нокаут» Lexus.