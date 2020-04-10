Барнаульцам надоело сидеть дома и они отмыли подъезд, оттащили мусор и поворошили снег

«Несмотря на режим самоизоляции и угрозу заражения короновирусом, граждане считают необходимым приведение в порядок улиц и дворов города. Жители выходили небольшими группами и использовали средства личной защиты», — рассказали в мэрии.
Таким образом, как подчеркнули в администрации города, люди внесли свой вклад в санитарную очистку Барнаула.
Указали в мэрии и адреса, где вклад можно назвать наиболее ощутимым.
Так, уборкой мусора барнаульцы озадачились на улице Маяковского, 8 (ТОС микрорайона «Восточный») и улице Германа Титова, 10 (ТОС микрорайона «Поток»).
Ворошение снега провели на улице Эмилии Алексеевой, 6 (ТОС микрорайона «Поток»). Обработали подъезды дезинфицирующими средствами жители дома по улице Тимуровская, 68 (ТОС микрорайона «Поток»).
Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус не отменит в Барнауле проведение «чистых четвергов»
Накануне мэрия Барнаула сообщила, что в связи с инфекцией традиционный месячник весенней санитарной очистки стартует в условиях ограничений.