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Жизнь

Барнаульцам надоело сидеть дома и они отмыли подъезд, оттащили мусор и поворошили снег

Жители Барнаула находясь в самоизоляции приняли участие в акции «Чистый четверг», сообщает официальный сайт города.

Некоторые жители Барнаула устроили "Чистый четверг"
Некоторые жители Барнаула устроили "Чистый четверг"
barnaul.org.

«Несмотря на режим самоизоляции и угрозу заражения короновирусом, граждане считают необходимым приведение в порядок улиц и дворов города. Жители выходили небольшими группами и использовали средства личной защиты», — рассказали в мэрии.

Таким образом, как подчеркнули в администрации города, люди внесли свой вклад в санитарную очистку Барнаула.

Указали в мэрии и адреса, где вклад можно назвать наиболее ощутимым.

Так, уборкой мусора барнаульцы озадачились на улице Маяковского, 8 (ТОС микрорайона «Восточный») и улице Германа Титова, 10 (ТОС микрорайона «Поток»).

Ворошение снега провели на улице Эмилии Алексеевой, 6 (ТОС микрорайона «Поток»). Обработали подъезды дезинфицирующими средствами жители дома по улице Тимуровская, 68 (ТОС микрорайона «Поток»).

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус не отменит в Барнауле проведение «чистых четвергов»

Накануне мэрия Барнаула сообщила, что в связи с инфекцией традиционный месячник весенней санитарной очистки стартует в условиях ограничений.

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