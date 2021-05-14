Барнаульцев просят сигнализировать о коммунальных фонтанах

Жителей Барнаула просят сообщать о случаях выхода воды на поверхность из-за опрессовки, напоминает пресс-служба города.

Гидравлические испытания в столице края стартовали 11 мая. Испытания на прочность могут пройти не все трубопроводы. Несколько коммунальных ЧП уже произошло.

Например, днем 12 мая на ул. Малахова у Алтайского краевого кардиологического диспансера и на пересечении ул. Советской Армии и Северо-Западная.

Коммунальная авария. Фонтан. Барнаул. vk.com/incident22.

Сообщить о «фонтанах» можно по следующим телефонам:

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88,

Барнаульская теплосетевая компания — 59−97−15 , 77−52−39.

Также можно позвонить в диспетчерские службы районных администраций:

Железнодорожный район — 62−56−95,

Индустриальный район — 47−51−83,

Ленинский район — 54−44−49,

Октябрьский район — 24−74−98,

Центральный район — 63−08−25.

Пока испытания проводятся в контуре ТЭЦ-3. Отключения будут проводить по магистралям в два этапа.

Ранее altapress.ru писал, когда и у кого отключат воду.