Барнаульцев просят сигнализировать о коммунальных фонтанах

Гидравлические испытания в столице края стартовали 11 мая. Испытания на прочность могут пройти не все трубопроводы. Несколько коммунальных ЧП уже произошло.
Например, днем 12 мая на ул. Малахова у Алтайского краевого кардиологического диспансера и на пересечении ул. Советской Армии и Северо-Западная.
Сообщить о «фонтанах» можно по следующим телефонам:
- Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88,
- Барнаульская теплосетевая компания — 59−97−15, 77−52−39.
Также можно позвонить в диспетчерские службы районных администраций:
- Железнодорожный район — 62−56−95,
- Индустриальный район — 47−51−83,
- Ленинский район — 54−44−49,
- Октябрьский район — 24−74−98,
- Центральный район — 63−08−25.
Пока испытания проводятся в контуре ТЭЦ-3. Отключения будут проводить по магистралям в два этапа.
Ранее altapress.ru писал, когда и у кого отключат воду.