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Жизнь

Барнаульцев просят сигнализировать о коммунальных фонтанах

Жителей Барнаула просят сообщать о случаях выхода воды на поверхность из-за опрессовки, напоминает пресс-служба города.

Коммунальный фонтан в Барнауле 17 мая.
Коммунальный фонтан в Барнауле 17 мая.
altapress.ru

Гидравлические испытания в столице края стартовали 11 мая. Испытания на прочность могут пройти не все трубопроводы. Несколько коммунальных ЧП уже произошло.

Например, днем 12 мая на ул. Малахова у Алтайского краевого кардиологического диспансера и на пересечении ул. Советской Армии и Северо-Западная.

Коммунальная авария. Фонтан. Барнаул.
Коммунальная авария. Фонтан. Барнаул.
vk.com/incident22.

Сообщить о «фонтанах» можно по следующим телефонам:

  • Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88,
  • Барнаульская теплосетевая компания — 59−97−15, 77−52−39.

Также можно позвонить в диспетчерские службы районных администраций:

  • Железнодорожный район — 62−56−95,
  • Индустриальный район — 47−51−83,
  • Ленинский район — 54−44−49,
  • Октябрьский район — 24−74−98,
  • Центральный район — 63−08−25.

Пока испытания проводятся в контуре ТЭЦ-3. Отключения будут проводить по магистралям в два этапа.

Ранее altapress.ru писал, когда и у кого отключат воду.

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