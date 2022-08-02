Барнаульцев зовут в библиотеку на арома-практики и поэтический спектакль по стихам Цветаевой

3 августа пройдет мастер-класс по игре на барабанах, 10 августа — арома-лекция про эфирные масла и их полезные свойства.
17 августа все желающие смогут узнать секреты камнерезов от прямого потомка династии колыванских мастеров Тихобаевых.
24 августа дизайнер расскажет, как из Барнаула попасть в мир высокой моды.
31 августа «Шишковка» закроет летний сезон поэтическим спектаклем на стихи Марины Цветаевой.
Начало всех программ в 18:00. 12+
Ранее стало известно, что на Алтай приедет актер из «Уральских пельменей».