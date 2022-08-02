2 августа
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Жизнь

Барнаульцев зовут в библиотеку на арома-практики и поэтический спектакль по стихам Цветаевой

В алтайской библиотеке им. Шишкова стартует шестой сезон летнего проекта «Открытая библиосреда». Барнаульцев ждут пять уникальных сред.

"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
Дмитрий Лямзин

3 августа пройдет мастер-класс по игре на барабанах, 10 августа — арома-лекция про эфирные масла и их полезные свойства.

17 августа все желающие смогут узнать секреты камнерезов от прямого потомка династии колыванских мастеров Тихобаевых.

24 августа дизайнер расскажет, как из Барнаула попасть в мир высокой моды.

31 августа «Шишковка» закроет летний сезон поэтическим спектаклем на стихи Марины Цветаевой.

Начало всех программ в 18:00. 12+

Ранее стало известно, что на Алтай приедет актер из «Уральских пельменей».

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