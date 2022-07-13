13 июля
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Жизнь

На Алтай приедет Александр Панкратов-Черный

На Евдокимовский фестиваль «Земляки» приедет народный артист Александр Панкратов-Черный. Об этом сообщило минкультуры Алтайского края.

Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
altairegion22.ru

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки» пройдет с 4 по 7 августа в поселке Верх-Обский.

В этом году Евдокимовскому празднику исполняется 30 лет.

В рамках фестиваля запланированы детские мероприятия, творческие встречи. В один из дней евдокимовского праздника в поселок приедет народный артист Александр Панкратов-Черный.

Больше всего мероприятий пройдет 6 августа на стадионе поселка.

Новинкой фестиваля станет праздник «С легким паром!», вечером на главной сцене стадиона состоится концерт коллективов и исполнителей народного творчества «Задушевный разговор».

Завершится праздничное мероприятие вечерней программой звезд российской эстрады.

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