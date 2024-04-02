Барнаульцы массово жалуются на воду из крана. Что об этом думают специалисты

В социальных сетях барнаульцы начали массово жаловаться на воду с неприятным запахом и цветом. "Росводоканал Барнаул" пояснил ситуацию.

Каждый год в конце марта в Алтайском крае начинается паводок. При этом для водоканала он наступает на 2-3 недели раньше ледохода, когда ухудшается качество речной воды.

В текущем году сотрудники очистных сооружений заметили первые изменения 17 марта. Запах меняется из-за того, что в реку вместе с талыми водами с полей попадают гумус, земля, мусор.

Однако даже сейчас вода безопасна и соответствует нормам СанПиН.

"По СанПин верхняя граница цветности воды может достигать 20 гр. У нас таких показателей нет даже в самый сильный паводок", — подчеркнули специалисты.

На данный момент водоканал прилагает все усилия для очистки воды.

Сегодня, 2 апреля, температура воды в реке достигла 0,8 гр. Когда лед вскроется и речная вода прогреется до 5 гр., водопроводная вода вернется к своим привычным параметрам.

Ранее стало известно, как производят полезную воду Алтая.

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