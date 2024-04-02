2 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Барнаульцы массово жалуются на воду из крана. Что об этом думают специалисты

В социальных сетях барнаульцы начали массово жаловаться на воду с неприятным запахом и цветом. "Росводоканал Барнаул" пояснил ситуацию.

Питьевая вода, холодная вода.
Питьевая вода, холодная вода.
unsplash.com

Каждый год в конце марта в Алтайском крае начинается паводок. При этом для водоканала он наступает на 2-3 недели раньше ледохода, когда ухудшается качество речной воды.

В текущем году сотрудники очистных сооружений заметили первые изменения 17 марта. Запах меняется из-за того, что в реку вместе с талыми водами с полей попадают гумус, земля, мусор.

Однако даже сейчас вода безопасна и соответствует нормам СанПиН.

"По СанПин верхняя граница цветности воды может достигать 20 гр. У нас таких показателей нет даже в самый сильный паводок", — подчеркнули специалисты.

На данный момент водоканал прилагает все усилия для очистки воды.

Сегодня, 2 апреля, температура воды в реке достигла 0,8 гр. Когда лед вскроется и речная вода прогреется до 5 гр., водопроводная вода вернется к своим привычным параметрам.

Ранее стало известно, как производят полезную воду Алтая.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость