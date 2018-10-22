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Барнаульцы могут по телефону рассказать об экологических нарушениях в городе

В Барнауле стартовала акция «Зеленый телефон». Жителям города предлагают сообщить об экологических правонарушениях, пишет официальный сайт Барнаула.

Мусор в Барнауле общая проблема.
Мусор в Барнауле общая проблема.
Altapress.ru.

Барнаульцы могут рассказать о несанкционированном сбросе и захламление лесопарковых зон, а также прибрежных территорий различными отходами. Также можно сообщить о сбросе загрязняющих веществ в водоемы, незаконной вырубке и повреждении зеленых насаждений.

Звонки принимают в отделе по охране окружающей среды администрации города с 22 по 26 октября (с 9 до 16 часов) по телефонам: 370−389 и 370−359.

Напомним, с начала месячника осенней санитарной очистки в Октябрьском районе Барнаула ликвидировали четыре несанкционированные свалки.

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