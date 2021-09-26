26 сентября 3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы обратились к власти после смертельного ДТП со столбом на Солнечной поляне

В паблике «Барнаул 22» жители Солнечной поляны выразили обеспокоенность на дорогах в микрорайоне, где погиб водитель автомобиля.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
unsplash.com

ДТП произошло утром 26 сентября на улице Солнечная поляна напротив «Карандин-Арены».

В полиции сообщили, что 42-летний водитель врезался в столб, двигаясь от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта.

Местные жители уверены, что машина ехала на большой скорости, потому что на этом участке многие водители превышают скорость.

«Я проживаю в квартале „Лапландия“. Три раза писала официальные обращения в Комитет по дорожному хозяйству по поводу участка дороги на Солнечной поляне между Павловским трактом и Энтузиастов. Я указывала в своих обращениях, что на этом участке сложно перейти дорогу пешеходу, потому что автомобили передвигаются на очень высокой скорости», — рассказала местная жительница.

По словам жительницы Барнаула, на ее обращения отвечали, что «этот участок не является аварийно-опасным».

«Как итог, за неделю два серьезных ДТП, одно со смертельным исходом», — резюмировала женщина.

Ранее в Барнауле по просьбе жителей приподняли опасный пешеходный переход, на котором можно было умереть.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость