Барнаульцы обратились к власти после смертельного ДТП со столбом на Солнечной поляне

ДТП произошло утром 26 сентября на улице Солнечная поляна напротив «Карандин-Арены».

В полиции сообщили, что 42-летний водитель врезался в столб, двигаясь от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта.

Местные жители уверены, что машина ехала на большой скорости, потому что на этом участке многие водители превышают скорость.

«Я проживаю в квартале „Лапландия“. Три раза писала официальные обращения в Комитет по дорожному хозяйству по поводу участка дороги на Солнечной поляне между Павловским трактом и Энтузиастов. Я указывала в своих обращениях, что на этом участке сложно перейти дорогу пешеходу, потому что автомобили передвигаются на очень высокой скорости», — рассказала местная жительница.