Барнаульцы открыли купальный сезон в Оби

Жители Барнаула позагорали в несанкционированном месте и даже искупались в Оби 7 мая, сообщает " Катунь 24 ".

При этом открытие купального сезона в городе запланировали только на 1 июня.

Купание в Оби 7 мая. "Катунь 24"

Мнение горожан разделилось: одни утверждают, что и сами в свое время купались в начале мая, а другие - что вода еще слишком холодная.

По данным сайта seatemperature.ru, температура воды в Оби 7 мая составляла 8,7 градусов.

Впрочем, барнаульцы в основном загорали, наслаждаясь солнцем у воды. Искупаться решили лишь самые отчаянные.

Ранее altapress.ru показал, как барнаульцы опробовали обновленный пруд в парке "Изумрудный" - на катамаранах, на лодках и нырянием.