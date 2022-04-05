Барнаульцы попросили мэрию сделать площадки для выгула собак

Активисты из партии «Новые люди» написали и передали барнаульским властям петицию по созданию площадок для выгула животных.

В партии отметили, что к ним в общественную приемную поступает много обращений от жителей с просьбой о создании условий для организованного выгула домашних животных.

Петиция должна привлечь внимание городских властей к этому вопросу, надеются «Новые люди».

«В Барнауле десятки тысяч владельцев собак, при этом специальных общественных пространств в городе недостаточно. Площадки для выгула сделают наш город комфортнее и чище для каждого барнаульца», — говорит сторонник партии Александр Манастырский.

Стандартная площадка обычно оборудована скамейками для владельцев собак, мисками для воды, стендами с пакетами для утилизации отходов и полосой препятствий для дрессировки питомцев.

А ранее депутат АКЗС призвал алтайскую полицию лучше следить за собачниками и «кучками» на улицах.