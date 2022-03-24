24 марта
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Жизнь

Барнаульцы требуют провести спецоперацию по десобакизации города

В сообществе «Барнаул 22» рассказали, что от жителей города поступают жалобы на агрессивных бездомных собак, нападающих на людей с применением всех доступных видов «вооружения».

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Как сообщил один из жителей Барнаула, на улице Партизанской на прохожих нападают собачьи формирования и не дают пройти.

«Кидаются, кусают за ноги. Будьте осторожнее! Вот так на ребенка нападут, неизвестно чем закончится», — предупредил мужчина.

На видео несколько собак практически взяли барнаульца в окружение и плотным лаем морально подавляют.


Также об умышленных действиях собак «против человечества» рассказала жительница Барнаула.

«Я положительно отношусь к собакам, но всему есть предел. Как говорится, пока не коснулось тебя. В четверг, 17 марта, я шла вечером от тети, время 22:30. Шла по улице 2-я Северо-Западная, вдоль парка „Арлекино“. Откуда ни возьмись стая собак! Просто быстрым бегом из-за угла. Я остановилась. Штук 15 собак было! Некоторые из них дальше побежали мимо меня, а штук 10 остались и стали ко мне подходить, некоторые рычали. Я встала истуканом просто, не смотрела на них. Что творилось внутри… вся жизнь пролетела. Я реально думала, что я, как минимум, в реанимации буду», — отметила она.

В итоге повезло — собаки продолжили свой марш-бросок и стремительно покинули место конфликта. Однако, подчеркнула женщина, было очень страшно.

«И до этого, летом 2021 года, кидались собаки на мою шестилетнюю дочь. Тот же район. Но собак было штуки три (порвать хватит), я одну огрела зонтом, остальные убежали. Думаю, повезло. Кто подскажет, куда надо обращаться? Их, правда, очень много здесь», — поинтересовалась местная жительница.

Напомним, в Барнауле в начале марта на ребенка напали упитанные собаки с довольными мордашками.

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