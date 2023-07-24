24 июля
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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на разгуливающего по улицам алабая без ошейника

Огромного пса, предположительно породы алабай, заметили местные жители в районе ул. Глушкова, 40, передает "ЧБ Барнаул".

Бесхозный пес.
Бесхозный пес.
"ЧБ Барнаул"

Собака разгуливает по дорогам без хозяина, намордника и даже ошейника.

Барнаульцы жалуются, что боятся выходить на улицу, особенно для прогулки со своими питомцами.

Сейчас алабая на улице нет - он побежал за другой собакой. Возможно, огромная собака встретится жителям других районов и испугает уже их.

В комментариях предположили, что пса выбросили, раз он без ошейника, и ему нужна помощь. Некоторые предложили позвонить в приют "Ласка" и оставить заявку на отлов.

Кстати, запрет на самовыгул питомцев недавно вошел в резонансный закон о бездомных животных.

Ранее собака-поводырь погибла от удара током при входе в троллейбус.

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