Барнаульцы предупреждают об огромных сосульках на крышах домов

Также известно, что сейчас на крышах много снега. Он, как и сосульки, может обрушиться на землю в любую минуту.
Ранее в Сибири объявляли о запуске квадрокоптеров для поиска сосулек и наледи.
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Горожане показали опасные места для ходьбы, сообщает "В Курсе 22".
Также известно, что сейчас на крышах много снега. Он, как и сосульки, может обрушиться на землю в любую минуту.
Ранее в Сибири объявляли о запуске квадрокоптеров для поиска сосулек и наледи.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
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