Жительница Барнаула рассказала, как ласточки кричат, из последних сил пытаясь спасти птенцов на Речном

Как пишет горожанка Ольга Хопкова, птенцы подросли и они сами скоро смогу покинут гнезда. По ее словам, птицы кричат, беснуются, из последних сил пытаясь спасти птенцов.
«И если Речной уже не спасти, люди добрые, помогите спасти ласточек и их птенцов», — просит она, но не указывает, каким образом.
А помочь им можно только подождав, когда птенцы сами улетят.
Не все поддержали пост женщины: «Была там сегодня, никто там не беснуется. Никто не кричит. Конечно жалко птиц. Но автор явно череcчур эмоциональный».
Как уже сообщалось, птицы свили десятки гнезд под крышей здания вокзала, которое начали демонтировать.