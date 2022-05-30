Жительница Барнаула рассказала, как ласточки кричат, из последних сил пытаясь спасти птенцов на Речном

Как пишет горожанка Ольга Хопкова, птенцы подросли и они сами скоро смогу покинут гнезда. По ее словам, птицы кричат, беснуются, из последних сил пытаясь спасти птенцов.

«И если Речной уже не спасти, люди добрые, помогите спасти ласточек и их птенцов», — просит она, но не указывает, каким образом.