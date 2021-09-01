Барнаульцы смогут дешевле купить хлеб, морковь, яйца и разные деликатесы

Барнаульцам предложат широкий ассортимент еды, причем цены сделают на 15−33% ниже, чем на рынках и в магазинах города.
«Мясо птицы, свинина и говядина, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, мука и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и другое», — перечислили в мэрии некоторые яства.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой покупателей просят соблюдать масочный режим. Время проведения ярмарок — с 10 до 14 часов.
Ярмарки пройдут в каждом районе Барнаула по адресам:
- Железнодорожный район — пр-кт Ленина, 71;
- Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — пл. Народная;
- Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152;
- Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
Накануне стало известно, что в Алтайском крае сильно подешевели морковь и яйца, так что на ярмарке с учетом скидок, судя по всему, чуть ли не бесплатно будут раздавать.
Кстати, в 2020 году картошка стала самой популярной едой в Барнауле по итогам заключительной социальной ярмарки.