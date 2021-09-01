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Жизнь

Барнаульцы смогут дешевле купить хлеб, морковь, яйца и разные деликатесы

Первые в осеннем сезоне продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу 4 сентября, сообщает мэрия города.

Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России.
Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России.
Фото предоставлено организатором.

Барнаульцам предложат широкий ассортимент еды, причем цены сделают на 15−33% ниже, чем на рынках и в магазинах города.

«Мясо птицы, свинина и говядина, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, мука и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и другое», — перечислили в мэрии некоторые яства.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой покупателей просят соблюдать масочный режим. Время проведения ярмарок — с 10 до 14 часов.

Ярмарки пройдут в каждом районе Барнаула по адресам:

  • Железнодорожный район — пр-кт Ленина, 71;
  • Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район — пл. Народная;
  • Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152;
  • Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Накануне стало известно, что в Алтайском крае сильно подешевели морковь и яйца, так что на ярмарке с учетом скидок, судя по всему, чуть ли не бесплатно будут раздавать.

Кстати, в 2020 году картошка стала самой популярной едой в Барнауле по итогам заключительной социальной ярмарки.

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