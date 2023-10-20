Барнаульцы снова жалуются на городские автобусы

На этот раз горожане просят обратить внимание на маршрут №113, сообщает Barnaul 22 .

По словам очевидцев, утром 19 октября автобус ехал на большой скорости по второй полосе, когда люди ждали его на остановке. Пассажиры помахали водителю, чтобы он остановился, но это не дало результата.

По расписанию у этого маршрута большие перерывы, поэтому ждать следующий автобус пришлось два часа.

Также водитель проезжал другие остановки, пока ему не начали кричать пассажиры.

Добавляют, что автобусы на этом маршруте всегда полные из-за их маленького размера.

Ранее в Бийске рейсовые автобусы перестали ездить в поселки и села.