Барнаульцы возмущены вырубкой деревьев под парковку и ждут реакцию мэрии

Жители Барнаула очень недовольны вырубкой деревьев под парковку возле дома по адресу ул. Исакова, 127. Горячий пост опубликован в паблике «Барнаул 22». Барнаульцы призывают мэрию начать хоть что-то делать, чтобы сохранить зеленые уголки.

Пост разместил один из жителей города. По его версии, рубка согласована с властями и проведена местным ЖЭУ. Причина — нехватка парковочных мест возле дома. «А платить за парковку будут пенсионеры, проживающие в этом доме», — добавляет Дмитрий.

В комментариях барнаульцы обращают внимание, что вырубку деревьев в Барнауле чиновники никак не могут остановить.

Вырубка деревьев на улице Исакова. Июль 2020 года. «Барнаул 22»

«Мы все больше и больше лишаемся „зеленых легких“. И пофиг, что воздух свежий нужен, особенно в городе. Обратите внимание на сводки последних лет: Барнаул в лидерах среди загазованных городов. Сегодня одни вырубили, завтра — другие, послезавтра — третьи. Сравните город лет 20 назад и сейчас. Зачем уничтожать деревья?», — пишет Даша.

«Им денег дали на это, посмотрите площадки домов по ул. Исакова 119, 117,115. Тоже повырубили все деревья. Дети теперь играют на жаре. Да, сделали игровые, больше место машинам, тротуары… Но деревья зачем посредине двора убирать? Были дубы, посаженные в моем детстве, им 20 лет было», — отвечает жительница Ольга.

«Во всех городах рубят деревья под парковки — в Челябинске, Тюмени, Новосибирске и в других. Очень хорошо, что и к нам, в Барнаул, стала приходить цивилизация. Как количество машин растет, так и должно расти количество парковок. ЖЭУ и администрация молодцы!» — иронизирует Антон.

Вырубка деревьев на улице Исакова. Июль 2020 года. «Барнаул 22»

«Вот повезло с управляющей этому двору. За чей счет банкет интересно? Мы вот два тополя боимся спилить, ибо штраф приличный, а тут такая территория» — намекает еще один из читателей на незаконную рубку.

Активные горожане предлагают мэрии разобраться в этой ситуации и предоставить ответ.

Напомним: в Барнауле тема сохранения зеленых территорий является одной из самых острых и общественно значимых.

Так, барнаульцы не позволили строить отель Radisson в центре города и вертолетную площадку в ленточном бору.

Кроме того, они активно выступают против коттеджной застройки на ул. Кутузова. Мэр Барнаула Вячеслав Франк с момента своего избрания на пост главы Барнаула никак не комментирует эту критическую ситуацию.