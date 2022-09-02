2 сентября
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Жизнь

Барнаульцы возмутились, что экскаватор черпал ковшом воду из ямы после дождя

После дождя 31 августа барнаульцы заметили во дворе экскаватор, который черпает воду из лужи, пишет Barnaul 22.

Экскаватор
Экскаватор
СС0

Кадрами произошедшего поделились очевидцы.

«На улице 65 лет Победы коммунальные службы эффективно борются с потопом после дождя», — написали в группе.

Выяснилось, что работу проводит не коммунальная служба, а подрядная организация, строящая дорогу на этом участке.

Администрация Барнаула тоже не осталась в стороне и ответила автору видео.

«Это была вынужденная мера по отводу воды из корыта под устройство дороги, так как дорожникам необходимо продолжать работы по строительству дорожного полотна. По дорожному рельефу она растекается быстро, а на впитывание в траншее уйдет долгое время», — рассказали в администрации.

Ранее в Барнауле вновь затопило улицу Попова после дождя.

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