Барнаульцы возмутились, что экскаватор черпал ковшом воду из ямы после дождя

Кадрами произошедшего поделились очевидцы.
«На улице 65 лет Победы коммунальные службы эффективно борются с потопом после дождя», — написали в группе.
Выяснилось, что работу проводит не коммунальная служба, а подрядная организация, строящая дорогу на этом участке.
Администрация Барнаула тоже не осталась в стороне и ответила автору видео.
«Это была вынужденная мера по отводу воды из корыта под устройство дороги, так как дорожникам необходимо продолжать работы по строительству дорожного полотна. По дорожному рельефу она растекается быстро, а на впитывание в траншее уйдет долгое время», — рассказали в администрации.