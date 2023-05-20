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Жизнь

Барнаульцы засняли на видео застывший в небе самолет

Самолет "застыл" в небе. Барнаульцы запечатлели его на видео, которое опубликовали в сообществе ВКонтакте "Барнаул 22".

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

Участники сообщества удивились этому явлению. Самолет засняли в районе поселка Авиатор.

"Физика и никакого мошенничества", — ответили в сообществе.

Ранее дети выжили в крушении самолета и 16 дней жили в джунглях одни.

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