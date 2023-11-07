7 ноября
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Жизнь

Барнаульцы жалуются на ледяную корку, которая покрыла все пешеходные дорожки

На ул. Советской Армии все пешеходные дорожки покрыты льдом, людям невозможно пройти в аптеку. Об этом сообщается участница сообщества «Инцидент Барнаул».

Барнаульцы жалуются на ледяную корку, которая покрыла все пешеходные дорожки.
Барнаульцы жалуются на ледяную корку, которая покрыла все пешеходные дорожки.
«Инцидент Барнаул»

Люди падают, не могут дойти до магазина и аптеки.

По словам горожанки, такую картину они наблюдают каждый год.

Ранее сообщало, что начали обрабатывать реагентами обледенелые тротуары в Барнауле.

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