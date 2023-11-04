Жителей Барнаула предупреждают о безопасном поведении на воде

Отмечается, что установили восемь предупредительных аншлагов.
Также сельская администрация разработала график рейдовых мероприятий на водоемах в зимний период.
Стоить помнить, что водоемы замерзаю неравномерно, и пока минусовая погода не устоялась, твердой корки льда не будет. Период ледостава можно условно разделить на три основные стадии: перволедье, матерый лед и последний лед.
Если все же вам нужно перебраться через застывший водоем, то сначала убедитесь, что лед крепкий.
Как понять, что идти безопасно?
Надежным считается лед прозрачный, с зеленоватым оттенком, толщиной не менее семи см.
Ранее стало известно, зачем барнаульская компания продает лед на Алтае.