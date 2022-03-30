Байден запретил в США убивать людей толпой без суда и следствия

Президент США Джо Байден запретил линчевание в стране, которое теперь будет считаться преступлением, пишет « Российская газета ».

Линчевание теперь будет считаться преступлением на почве нетерпимости, за которое предусмотрено уголовное наказание.

«Теперь это закон», — заявил Байден, подписывая документ о запрете линчевания в США.

Закон назвали в честь 14-летнего афроамериканца Эммета Тилла, которого в 1955 году обвинила в приставаниях Кэролайн Брайант. Супруг и брат женщины убили подростка, а суд присяжных их оправдал.

Вице-президент США Камала Харрис отметила, что прошло уже почти 70 лет, однако «акты террора на расовой почве все еще имеют место» в Штатах.