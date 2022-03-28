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Политика

Байден уточнил, что не призывал к свержению власти в России

Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России. Такой вопрос задал ему журналист 27 марта.

Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден.
CC0

«Байден дал краткое опровержение в воскресенье в ответ на выкрикнутый вопрос репортера, когда тот выходил из церкви в Вашингтоне. На вопрос, хочет ли он отстранения Путина от власти и призывает ли к смене политического режима, Байден ответил: «Нет», — приводит ответ американского лидера агентство Bloomberg.

Вопрос был вызван речью президента США, произнесенной 26 марта в Польше. Американский лидер заявил, что спецоперация России «никогда не станет победой» этой страны, а президент Владимир Путин «не может оставаться у власти».

Позднее в Белом доме заверили, что политик не имел в виду смену режима в России. Они пояснили, что Байден говорил о невозможности позволять Путину управлять своими соседями или регионом.

Заявление американского лидера вызвало недоумение в Кремле, о чем 26 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, Байден «является жертвой множества заблуждений», пишут «Известия».

Ранее президент Польши начал «угрожать» Венгрии за нежелание портить отношения с Россией.

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