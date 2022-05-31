Бедняк поймал редчайшую рыбу и стал миллионером

Мужчина рыбачил в Аравийском море.
Когда сеть вытащили, оказалось, что его добычей стала рыба, которую местные жители называют сува. Она водится в водах Оманского залива, однако встречается очень редко и стоит огромных денег.
Вес улова составил 48,5 кг, пишет Lenta.ru.
Счастливчик рассказал, что когда он вернулся на берег, вокруг рыбы собралась огромная толпа.
Пакистанец был в восторге от того, что наконец сможет выбраться из бедности.
Мужчина выставил суву на аукцион и стал миллионером, заработав более 10 млн пакистанских рупий (3,2 млн рублей).
Ранее гигантского предвестника землетрясений нашел рыбак на пляже.