31 мая
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Жизнь

Бедняк поймал редчайшую рыбу и стал миллионером

Бедный рыбак из Пакистана внезапно разбогател после того, как случайно поймал редчайшую рыбу, сообщает ProPakistani.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Мужчина рыбачил в Аравийском море.

Когда сеть вытащили, оказалось, что его добычей стала рыба, которую местные жители называют сува. Она водится в водах Оманского залива, однако встречается очень редко и стоит огромных денег.

Вес улова составил 48,5 кг, пишет Lenta.ru.

Счастливчик рассказал, что когда он вернулся на берег, вокруг рыбы собралась огромная толпа.

Пакистанец был в восторге от того, что наконец сможет выбраться из бедности.

Мужчина выставил суву на аукцион и стал миллионером, заработав более 10 млн пакистанских рупий (3,2 млн рублей).

Ранее гигантского предвестника землетрясений нашел рыбак на пляже.

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