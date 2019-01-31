Беглый иракский генерал из алтайского села боится депортации и мести игиловцев

В altapress.ru обратился иракский беженец Аббуд Кадим Обайд Аббуд из села Полевое Немецкого национального района. На днях ему пришло уведомление об отказе в выдаче разрешения на временное проживание в России. Мужчина опасается, что его с тремя детьми депортируют.

Про семью 50-летнего Кадима altapress.ru рассказывал в мае 2018 года. Бывший иракский генерал армии Саддама Хусейна с тремя детьми бежал в Россию в 2016 году. По его словам, в Ираке до сих пор идет гражданская война, и его семья не может чувствовать себя там в безопасности.

Дом и бизнес Кадима уничтожили бомбежки, погибли его отец и маленький сын. Сам он пережил несколько покушений. Прежде чем приехать в Россию бывший военный уже искал убежище в Сирии, Ливане, Эмиратах. Он опасается стать жертвой преследования со стороны террористической группировки ИГ*.

В Полевом семья Аббуд живет уже 1,5 года. Кадим познакомился в соцсети с местной жительницей Верой Сураевой. Они понравились друг другу, и бывший генерал переехал к сельчанке. Они с ним обвенчались: Кадим принял христианство еще будучи в Ираке. В том числе из-за своей новой веры он не может вернуться на родину.

Почему отказали в РВП

Бывший генерал и его дети сейчас находятся в статусе беженцев. Они пытаются получить разрешение на временное проживание (РВП). Процесс получения новых документов тормозился то из-за отсутствия денег, то из-за проблем со справками из Ирака. В конце концов Кадиму прислали оповещение о том, что ему и его детям отказали в РВП из-за «предоставления ложных сведений».

Вера Сураева,

супруга Кадима:

Ему из Ирака присылали три справки о несудимости с ошибками: то имя неправильно, то в документе исправления, то еще что-нибудь. Четвертая справка оказалась нормальная, но ему отказали в РВП на основании того, что предыдущие якобы поддельные. Это ошибки Ирака, Кадим никакого участия в подделках не принимал.

Что говорят в МВД

Altapress.ru обратился в ГУ МВД по Алтайскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что «речи о выдворении его из России пока не идет». Но у миграционной службы есть большие вопросы к достоверности сведений о его образовании и военном звании.

Фрагмент сообщения от МВД. Предоставлено К. Аббудом

Что намерен делать Кадим

Кадиму и его детям понравилось в Алтайском крае. Он намерен купить в Полевом дом для своей семьи. Разрешение на временное проживание ему нужно и для того, чтобы устроиться на приличную работу. Сам он говорит про себя, что может и строить, и железо варить, и ремонтировать бытовую технику, и землю пахать. Но пока что Кадим перебивается калымами. Ситуацию усложняет и то, что он еще плохо владеет русским языком. Гораздо лучше с этим обстоят дела у его детей.

Сейчас семью Аббуд поставили на продление статуса беженцев. Ждать придется месяц. Если по каким-то причинам этот статус им не продлят, встанет вопрос об их депортации.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России международная экстремистская террористическая организация.