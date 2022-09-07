Белые розы несут поклонники к могиле Юрия Шатунова. Ему сегодня могло исполниться 49 лет

Детство певца было трудным. Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. В первые годы жил у бабушки с дедушкой, а после развода родителей уехал с матерью Верой Гавриловной в деревню Савельевку.
Она вышла замуж во второй раз. Отчим Юрия сильно выпивал, и мальчик часто убегал из дома.
Когда ему было 11 лет, Вера Гавриловна умерла от сердечной недостаточности.
Сначала мальчика воспитывала тетя, сестра его матери. А потом Юрия отправили в детский дом. Впоследствии его усыновила директор учреждения Валентина Тезенкова.
Первый состав группы «Ласковый май» образовался в оренбургском интернате.
Юрий Шатунов познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Они начали писать песни и устраивали репетиции. В группу вошли Вячеслав Пономарев (играл на бас-гитаре) и Сергей Серков (управлял светомузыкой).
Самые известные хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Пусть будет ночь» впервые прозвучали на дискотеках в интернате и местном ДК «Орбита».
Они же вошли в первый альбом, который записали в Доме детского творчества. Кассету отнесли в киоск на железнодорожном вокзале.
В 2009 году про группу сняли художественный фильм-биографию «Ласковый май». Ее участников сыграли российские актеры театра и кино.
Юрий Шатунов получил премию за вклад в развитие российского шоу-бизнеса на юбилейной церемонии вручения премий «Звуковая дорожка» 23 февраля 2015 года.
Юрий Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности (обширный инфаркт) в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня 2022 года.
Накануне в Подольске певец пожаловался на боль в груди. А 22 июня после ужина с друзьями ему стало плохо, и его отвезли в сердечно-сосудистый центр. Он умер, не приходя в сознание.
Певца кремировали. Часть праха похоронили на Троекуровском кладбище, а оставшуюся развеяли над озером в Мюнхене (Германия).
6 сентября более 200 поклонников пришли к могиле Юрия Шатунова. Памятник усыпали белыми розами. Также фанаты оплатили поминки для всех желающих в столовой рядом с кладбищем.