Белые розы несут поклонники к могиле Юрия Шатунова. Ему сегодня могло исполниться 49 лет

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Биография Юрия Шатунова

Детство певца было трудным. Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. В первые годы жил у бабушки с дедушкой, а после развода родителей уехал с матерью Верой Гавриловной в деревню Савельевку.

Она вышла замуж во второй раз. Отчим Юрия сильно выпивал, и мальчик часто убегал из дома.

Когда ему было 11 лет, Вера Гавриловна умерла от сердечной недостаточности.

Сначала мальчика воспитывала тетя, сестра его матери. А потом Юрия отправили в детский дом. Впоследствии его усыновила директор учреждения Валентина Тезенкова.