7 сентября
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Жизнь

Белые розы несут поклонники к могиле Юрия Шатунова. Ему сегодня могло исполниться 49 лет

Юрий Шатунов скончался летом. Его песни «Белые розы» и «Седая ночь» запали в душу не одному поколению, а май для многих стал по-настоящему ласковым. Вспоминаем певца и его хиты.

Юрий Шатунов.
Юрий Шатунов.
https://vk.com/shatunovyuriy
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Биография Юрия Шатунова

Детство певца было трудным. Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. В первые годы жил у бабушки с дедушкой, а после развода родителей уехал с матерью Верой Гавриловной в деревню Савельевку.

Она вышла замуж во второй раз. Отчим Юрия сильно выпивал, и мальчик часто убегал из дома.
Когда ему было 11 лет, Вера Гавриловна умерла от сердечной недостаточности.

Сначала мальчика воспитывала тетя, сестра его матери. А потом Юрия отправили в детский дом. Впоследствии его усыновила директор учреждения Валентина Тезенкова.

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Начало карьеры

Первый состав группы «Ласковый май» образовался в оренбургском интернате.

Юрий Шатунов познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Они начали писать песни и устраивали репетиции. В группу вошли Вячеслав Пономарев (играл на бас-гитаре) и Сергей Серков (управлял светомузыкой).

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Розы белые, а ночи седые

Самые известные хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Пусть будет ночь» впервые прозвучали на дискотеках в интернате и местном ДК «Орбита».

Они же вошли в первый альбом, который записали в Доме детского творчества. Кассету отнесли в киоск на железнодорожном вокзале.

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Признание «Ласкового мая»

В 2009 году про группу сняли художественный фильм-биографию «Ласковый май». Ее участников сыграли российские актеры театра и кино.

Юрий Шатунов получил премию за вклад в развитие российского шоу-бизнеса на юбилейной церемонии вручения премий «Звуковая дорожка» 23 февраля 2015 года.

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Смерть кумира

Юрий Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности (обширный инфаркт) в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня 2022 года.

Накануне в Подольске певец пожаловался на боль в груди. А 22 июня после ужина с друзьями ему стало плохо, и его отвезли в сердечно-сосудистый центр. Он умер, не приходя в сознание.

Певца кремировали. Часть праха похоронили на Троекуровском кладбище, а оставшуюся развеяли над озером в Мюнхене (Германия).

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Слезы фанатов

6 сентября более 200 поклонников пришли к могиле Юрия Шатунова. Памятник усыпали белыми розами. Также фанаты оплатили поминки для всех желающих в столовой рядом с кладбищем.

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