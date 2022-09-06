Ласковому голосу поколений. Памятник Юрию Шатунову могут установить в одном из трех российских городов

Сегодня, 6 сентября, музыканту и бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову могло бы исполнится 49 лет.

Художник из Санкт-Петербурга, Алексей Сергиенко сообщил, что в следующий, юбилейный год артисту планируют установить памятник. Реализовать идею планируется на средства от продажи картин, посвященных Шатунову.

«В день 50-летия Юрия Шатунова будет организована выставка. По ее окончании будет проведен благотворительный аукцион с начальной стоимостью работ в 1 рубль. Половина от вырученных с аукциона средств будет потрачена на создание монумента в память о Юрии Шатунове, вторая половина будет отдана авторам картин», — рассказал Алексей Сергиенко «Петербургском дневнику».

В качестве места для установки памятника рассматривается несколько вариантов.

Это Башкирия, где родился Шатунов. Оренбург, где он рос в детском доме. Или Москва, куда он приехал в сентябре 1988 году покорять большую сцену.