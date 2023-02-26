26 февраля
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Жизнь

Белый павлин Сахарок обновил оперение и хвастается новым нарядом в барнаульском зоопарке

Белый павлин Сахарок приоделся к весне и отрастил новый шикарный хвост. Об этом сообщает барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Белый павлин Сахарок
Белый павлин Сахарок
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

В октябре 2022 года Сахарок сбросил оперение, чтобы отдохнуть и нарастить новое. Хвост, а точнее надхвостье, павлины носят только весной и летом.

Сейчас у белого павлина роскошный хвост, которым он гордо красуется перед посетителями зоопарка. Такие оперения надхвостья бывают только у самцов, объясняют сотрудники «Лесной сказки».

«Сахарок просил напомнить вам, что он не невеста в свадебном платье Он — прекрасный самец», — пишет зоопарк.

Внешний вид самок белых павлинов более скромный. Но это не мешает будущим невестам устраивать кастинг и вынуждать самцов вступать в схватки с соперниками.

Ранее павлин Сахарок ушел в «самоволку» и попытался сбежать из барнаульского зоопарка.

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