«Берегите голову». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

По словам астропсихолога, привести в порядок мысли и отважно встретиться со своими слабостями и страхами предстоит Ракам. Львам же нужно разобраться в своем окружении и связях, отложив дела.
«Берегите голову и здоровье. Важных решений не принимайте — хорошо соображать начнете на выходных», — обращается Светлана Черемисина к Овнам. Скорпионам и Водолеям она посоветовала заняться профилактикой и детоксом.
Как отмечает собеседница, Тельцов потянет в путешествие за границу. Однако им, как Рыбам, Девам и Близнецам, нужно взять тайм-аут и оставить суету. «Выключите голову, закройте глаза и посидите в тишине — учитесь быть с самим собой», — советует специалистка.
Сохранять спокойствие на этой неделе особенно сложно будет Стрельцам и Козерогам. Им не стоит вмешиваться в споры — лучше стараться реагировать на все спокойно, добавляет эксперт.
Сложности в общении появятся и у Весов. «Договориться не получится. Вредные привычки дадут о себе знать. Оставьте все мысли о борьбе и победе. Думайте о дипломатии и безусловной любви», — заключила Светлана Черемисина.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.