13 марта
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Жизнь

«Берегите голову». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя нервозности и отсутствия взаимопонимания. Бизнес может приостановиться. Берегите нервную и гормональную систему, кожу, отношения. На среду не планируйте важные дела. В субботу устройте разгрузочный день», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Рыцарь. Нейросеть.
Рыцарь. Нейросеть.
altapress.ru.

По словам астропсихолога, привести в порядок мысли и отважно встретиться со своими слабостями и страхами предстоит Ракам. Львам же нужно разобраться в своем окружении и связях, отложив дела.

«Берегите голову и здоровье. Важных решений не принимайте — хорошо соображать начнете на выходных», — обращается Светлана Черемисина к Овнам. Скорпионам и Водолеям она посоветовала заняться профилактикой и детоксом.

Как отмечает собеседница, Тельцов потянет в путешествие за границу. Однако им, как Рыбам, Девам и Близнецам, нужно взять тайм-аут и оставить суету. «Выключите голову, закройте глаза и посидите в тишине — учитесь быть с самим собой», — советует специалистка.

Сохранять спокойствие на этой неделе особенно сложно будет Стрельцам и Козерогам. Им не стоит вмешиваться в споры — лучше стараться реагировать на все спокойно, добавляет эксперт.

Сложности в общении появятся и у Весов. «Договориться не получится. Вредные привычки дадут о себе знать. Оставьте все мысли о борьбе и победе. Думайте о дипломатии и безусловной любви», — заключила Светлана Черемисина.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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