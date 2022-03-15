Бесхозный мост. Александру Терентьеву удалось решить проблему с опасным сооружением в Сорочьем Логу

Прошлым летом житель села Сорочий Лог рассказал о проблемах с мостом депутату Госдумы, руководителю регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Александру Терентьеву в своем обращении. Изучив ситуацию и историю этого моста, не найдя ответов в профильном министерстве и местной администрации, парламентарий написал запрос в прокуратуру.
Проведенная надзорным ведомством проверка установила, что мост через реку Черемшанка, расположенный в 300 метрах от с. Сорочий Лог Первомайского района является единственным подъездным путем к улицам Заречная, Черемшанка, Полевая данного села, на которых проживает около 150 человек. Ранее мост являлся бесхозяйным. И главе Сорочелоговского сельсовета было вынесено представление за непринятие мер к регистрации права собственности на сооружение. Летом прошлого года обрушилась несущая конструкция — просели и разрушились железобетонные плиты у основания. В этой связи прокуратура направила исковое заявление в суд об обязании администрации сельсовета привести мостовое сооружение в нормативное состояние. Суд требования удовлетворил. Чиновникам придется починить опасный мост, от которого они столько лет отнекивались, как от бесхозного.
«Это только начало пути, который надо пройти до окончания ремонта моста. Но дорогу осилит идущий!», — отметил парламентарий.