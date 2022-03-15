Бесхозный мост. Александру Терентьеву удалось решить проблему с опасным сооружением в Сорочьем Логу

Мост в селе Сорочий Лог Первомайского района через реку Черемшанка построен хозспособом еще несколько десятков лет назад, в реестрах не числится, на балансах не стоит. Но соединяет три отдаленные от села улицы с цивилизацией. О том, что сооружение «на ладан дышит» и эксплуатируется на свой страх и риск неоднократно сообщали местные СМИ, в том числе и altapress.ru , сами жители привлекали внимание к своей проблеме через социальные сети. Но каждую весну проблема оттаивала вместе с аварийным сооружением.

Прошлым летом житель села Сорочий Лог рассказал о проблемах с мостом депутату Госдумы, руководителю регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Александру Терентьеву в своем обращении. Изучив ситуацию и историю этого моста, не найдя ответов в профильном министерстве и местной администрации, парламентарий написал запрос в прокуратуру.

Проведенная надзорным ведомством проверка установила, что мост через реку Черемшанка, расположенный в 300 метрах от с. Сорочий Лог Первомайского района является единственным подъездным путем к улицам Заречная, Черемшанка, Полевая данного села, на которых проживает около 150 человек. Ранее мост являлся бесхозяйным. И главе Сорочелоговского сельсовета было вынесено представление за непринятие мер к регистрации права собственности на сооружение. Летом прошлого года обрушилась несущая конструкция — просели и разрушились железобетонные плиты у основания. В этой связи прокуратура направила исковое заявление в суд об обязании администрации сельсовета привести мостовое сооружение в нормативное состояние. Суд требования удовлетворил. Чиновникам придется починить опасный мост, от которого они столько лет отнекивались, как от бесхозного.