Бесплатный макзавтрак и пионы от Собянина. Россияне иронизируют над «бонусами» за вакцинацию

Вот, например, 8 альтернативных предложений по продвижению вакцинации от пользователей Твиттера.
Мэр Москвы Сергей Собянин постановил, что с с завтрашнего дня жарко будет только невакцинировавшимся москвичам— Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) June 23, 2021
⚡️ Павел Дуров: вакцинированным пользователям станет доступна стена и возвращён рейтинг во ВКонтакте— Βιτάλι (@fortheboizzz) June 18, 2021
В Москве среди вакцинировавшихся разыграют три деревни в Костромской области вместе с населением— ⚓???????????????????????? ????????????????????⚓ (@SkiperKakao) June 13, 2021
⚡⚡⚡ Сергей Собянин анонсировал круглосуточный макзатрак для вакцинированных.— проект артемия королькова (@bersenevv) June 21, 2021
Привившимся москвичкам мэр столицы Сергей Собянин лично вручит букет пионов и 2 килограмма черешни— митрофан (@mitrofanbelov) June 18, 2021
Тем, кто привился, сегодня показали игру, где Россия победила 4-1— Харик Оханисян (@Garik_R_O) June 21, 2021
Непривитым гражданам запретят посещать московские гостиные— Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) June 24, 2021
Не привитых москвичей отправят домой в регионы на 10 лет без права вернуться— Βιτάλι (@fortheboizzz) June 18, 2021
Не обошлось без советских плакатов.
А некоторые россияне даже попробовали представить, какой станет наша жизнь в ближайшем будущем.
- Ваш QR код?— андрей (@dron0356) June 22, 2021
- Вот.
- ПЦР тест?
- Вот.
- Тест на антитела?
- Вот он.
- Заявление на ревакцинацию?
- Вот. Копия.
- Талон на ревакцинацию?
- Вот, к заявлению приколот.
- Проходите. Что вам?
- БигМак и колу.
Привейтесь, пожалуйста— Денис Чужой (@fe_city_boy) June 18, 2021
Привейтесь, пожалуйста, дадим мороженку
Обязательная вакцинация
(ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ)
Росгвардейцы на джипах загоняют прохожих и стреляют шприцами со «Спутником»
Напомним, ранее Сергей Собянин ужесточил антиковидные ограничения в столице. Так, с 28 июня во все заведения общепита Москвы смогут попасть только посетители, которые прошли вакцинацию, переболели COVID-19 или имеют отрицательный ПЦР-тест. Также власти Москвы и Подмосковья стимулируют вакцинацию от коронавируса лотереями.
В Алтайском крае не исключают возможности розыгрыша машин или квартир, чтобы стимулировать жителей вакцинироваться. Однако в последние дни в регионе и так наблюдается «прививочный ажиотаж»: к мобильным прививочным пунктам в Барнауле выстраиваются живые очереди, а в поликлиниках запись идет на месяц вперед.