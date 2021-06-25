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Бесплатный макзавтрак и пионы от Собянина. Россияне иронизируют над «бонусами» за вакцинацию

Власти Москвы, Подмосковья и некоторых других российских регионов (в том числе, Алтайского края) все чаще предлагают местным жителям различные бонусы и привилегии за вакцинацию от COVID-19. В соцсетях тем временем фантазируют, что еще можно было бы получить, поставив прививку: два килограмма черешни, бесплатный макзавтрак или, например, три деревни в Костромской области?

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Вот, например, 8 альтернативных предложений по продвижению вакцинации от пользователей Твиттера.

Не обошлось без советских плакатов.

Мемы о вакцинации.
Мемы о вакцинации.
twitter.com

А некоторые россияне даже попробовали представить, какой станет наша жизнь в ближайшем будущем.

Напомним, ранее Сергей Собянин ужесточил антиковидные ограничения в столице. Так, с 28 июня во все заведения общепита Москвы смогут попасть только посетители, которые прошли вакцинацию, переболели COVID-19 или имеют отрицательный ПЦР-тест. Также власти Москвы и Подмосковья стимулируют вакцинацию от коронавируса лотереями.

В Алтайском крае не исключают возможности розыгрыша машин или квартир, чтобы стимулировать жителей вакцинироваться. Однако в последние дни в регионе и так наблюдается «прививочный ажиотаж»: к мобильным прививочным пунктам в Барнауле выстраиваются живые очереди, а в поликлиниках запись идет на месяц вперед.

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