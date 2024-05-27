27 мая с 00:00 до 6:00 по московскому времени магнитное поле Земли будет относительно возмущенным — мощность колебаний достигнет 3 баллов. Днем прогнозируют пониженную геомагнитную активность силой в 2 балла. К вечеру активность Солнца опять пойдет на повышение.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Ночью у метеочувствительных людей возможны головные боли разной степени интенсивности. Специалисты рекомендуют не терпеть их и принять болеутоляющее средство. При небольших недомоганиях помогут расслабляющий массаж и теплые ванны.
Также нужно сократить количество тяжелой физической нагрузки и стресса, больше гулять на свежем воздухе и отдыхать.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря — вид геомагнитной активности, представляющий собой возмущение магнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Ранее стало известно, что резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай грозит подтоплением.
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