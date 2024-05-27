27 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Бессонница у метеопатов. Какие последствия принесет магнитная буря 27 мая

Геомагнитная обстановка в ближайшие сутки будет изменчивой. Магнитное поле Земли будет то взволнованным, то тихим. Многие метеозависимые люди ощутят эти перемены на своем здоровье, сообщает gorsite.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

27 мая с 00:00 до 6:00 по московскому времени магнитное поле Земли будет относительно возмущенным — мощность колебаний достигнет 3 баллов. Днем прогнозируют пониженную геомагнитную активность силой в 2 балла. К вечеру активность Солнца опять пойдет на повышение.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Ночью у метеочувствительных людей возможны головные боли разной степени интенсивности. Специалисты рекомендуют не терпеть их и принять болеутоляющее средство. При небольших недомоганиях помогут расслабляющий массаж и теплые ванны.

Также нужно сократить количество тяжелой физической нагрузки и стресса, больше гулять на свежем воздухе и отдыхать.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — вид геомагнитной активности, представляющий собой возмущение магнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Ранее стало известно, что резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай грозит подтоплением.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Программа «Пушкин в музыке»
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Нежность и романтика
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость